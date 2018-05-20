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Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

FRANSA HABERLERİ  | 20.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain'de (PSG) kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Neymar ile ilgili son açıklama kafa karıştırdı. PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ismi Real Madrid ile anılan Neymar için açıklamalarda bulundu ve "Hiçbir şey ve kimse kulüpten büyük değildir" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

Geçen Ağustos ayında PSG'nin 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine kattığı Neymar için Real Madrid ismi ciddi bir şekilde gündemi meşgul ediyor. Görevden ayrılan Unai Emery ve El-Halifi daha önce Neymar'ın kalacağını açıklasa da, son transfer sözleri kafa karıştırdı.

PSG'de bir sezon geçiren Neymar için daha önce "yüzde 2000 takımda kalacak" diyen El-Halifi, oyuncunun da gitmek istediğine dair kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili olarak, "Bir oyuncu Parc des Princes'ten ayrılmak isterse önünde durmam. Ne teknik direktör ne de oyuncular, hiçbir şey ve hiçkimse kulüpten büyük değildir." açıklamalarını yaptı.

L'Equipe gazetesine açıklamalar yapan PSG Başkanı, "Kulüp her zaman var olacak ve öncelikli olacak. Eğer birisi bunu kabul etmez ve mutsuz olursa, o zaman gidebilir. Herkes, PSG için en iyisini vermek ve yapmak zorunda. Buraya geldiğimizden bu yana, 19 kupa kazandık. Bu inanılmaz. Ancak hala çok fazla eleştiriliyoruz. Ancak bu tür şeyler, bu tür kulüplerde her zaman oluyor." ifadelerini kullandı.

İsmi Real Madrid ile anılan Neymar, Şubat ayında sezonu kapatmasına neden olan sakatlıktan önce PSG formasıyla çıktığı 30 maçta 28 gol kaydetti. 20 Lig 1 maçına çıkan ve bu maçları 19 gol 13 asistle tamamlayan Neymar, Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından yılın futbolcusu seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
psg neymar Nasır el-Halifi

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