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Neymar: Yeter artık saygı gösterin

10.09.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, yorumcuların artık kendisine saygı duymasını istiyor.

Neymar: Yeter artık saygı gösterin

Neymar, Brezilya Milli Takımı formasıyla Recife'de Peru'yu 2-0 yenmeleri sonrası kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kendisine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Neymar, "Elbette her şeyden önce takım gelir ama elemelerde en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncuyum. Yakında Pele'yi geçip Brezilya formasıyla en çok gol atan oyuncu olacağım. Bana saygı duyulması için daha ne yapmam gerekiyor!" dedi.

Neymar, "Bazen artık basınla konuşmamak, röportaj vermemek, TV'ye çıkmamak istiyorum. Ancak mecburiyetten çıkıp konuşuyorum. Bu yorumcuların bir saniye durup düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı forması ile 69 gol atan Neymar'ın kısa süre içerisinde 77 gollü Pele'yi geçmesi bekleniyor.

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Neymar
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