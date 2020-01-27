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Nick Kyrgios, Kobe Bryant formasıyla korta çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 4. turda Rafael Nadal ile oynayacağı maça Kobe Bryant formasıyla çıktı.

Nick Kyrgios, Kobe Bryant formasıyla korta çıktı

24 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, Kobe Bryant’ın 8 numaralı formasıyla korta çıkarken, göz yaşlarına hakim olamadı.

Saha içi ve dışındaki tavırları ile zaman zaman kamuoyunun tepkisini çeken Kyrgios, bu kez sporseverlerden alkış aldı ve ülkesindeki turnuvaya damga vurdu.

Nick Kyrgios

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Nick Kyrgios kobe bryant avustralya açık tenis turnuvası

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