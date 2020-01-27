Nick Kyrgios, Kobe Bryant formasıyla korta çıktı

24 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, Kobe Bryant’ın 8 numaralı formasıyla korta çıkarken, göz yaşlarına hakim olamadı.

Saha içi ve dışındaki tavırları ile zaman zaman kamuoyunun tepkisini çeken Kyrgios, bu kez sporseverlerden alkış aldı ve ülkesindeki turnuvaya damga vurdu.





