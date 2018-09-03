MAGAZİN

Nicki Minaj elbisesinin azizliğine uğradı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Her adımı olay olan Amerikalı rap'çi Nicki Minaj, sahne aldığı festivalde elbisesinin açılmasıyla sahnede zor anlar yaşadı

Amerikalı rap'çi Nicki Minaj sahnede elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı. Göğsü açılan ünlü isimin o anlarını hayranları kayıt altına almayı ihmal etmedi

Göğüslerini eliyle kapadı

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Amerikalı şarkıcı, dans ettiği sırada elbisesinin üst kısmı açıldı.
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Bu anlar, konseri izleyen bir Minaj hayranı tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
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Nicki Minaj ise profesyonel davranarak koreografisini bozmadan elbisesini hızlıca düzeltmeye çalıştı.
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Minaj'ın NICKIHNDRXX adını verdiği Kuzey Amerika turnesi, yeterli bilet satışı olmaması nedeniyle iptal edilmişti.
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