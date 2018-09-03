Nicki Minaj elbisesinin azizliğine uğradı!

Amerikalı rap'çi Nicki Minaj sahnede elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı. Göğsü açılan ünlü isimin o anlarını hayranları kayıt altına almayı ihmal etmedi
Göğüslerini eliyle kapadı
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Amerikalı şarkıcı, dans ettiği sırada elbisesinin üst kısmı açıldı.
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Bu anlar, konseri izleyen bir Minaj hayranı tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
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Nicki Minaj ise profesyonel davranarak koreografisini bozmadan elbisesini hızlıca düzeltmeye çalıştı.
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Minaj'ın NICKIHNDRXX adını verdiği Kuzey Amerika turnesi, yeterli bilet satışı olmaması nedeniyle iptal edilmişti.
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