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Nico Rosberg'ten Mesut Özil'e teşekkür mesajı!

ALMANYA HABERLERİ  | 23.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

Mesut Özil'in ırkçı saldırılara maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması sonrasında Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Mesut'un bu kararı Alman medyasını şoke ederken yıldız futbolcuya tek teşekkür mesajı sürpriz bir isimden geldi.

Nico Rosberg'ten Mesut Özil'e teşekkür mesajı!

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Alman medyasını yaptığı açıklamalarla şoke eden yıldız futbolcuya tek teşekkür ise Formula 1 pilotu Nico Rosberg'den geldi.

Rosberg, Mesut Özil'in 2014 Dünya Kupası ile çekilmiş fotoğrafını paylaşırken "Danke Mesut" (Teşekkürler Mesut) ifadesini kullandı. Bilindiği üzere 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış ve Mesut Özil o turnuvanın en iyi oyuncularından biri olmuştu.

İşte Nico Rosberg'in Mesut Özil için yaptığı o paylaşım;

rosberg

(Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil nico rosberg

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