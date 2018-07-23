Nico Rosberg'ten Mesut Özil'e teşekkür mesajı!

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Alman medyasını yaptığı açıklamalarla şoke eden yıldız futbolcuya tek teşekkür ise Formula 1 pilotu Nico Rosberg'den geldi.
Rosberg, Mesut Özil'in 2014 Dünya Kupası ile çekilmiş fotoğrafını paylaşırken "Danke Mesut" (Teşekkürler Mesut) ifadesini kullandı. Bilindiği üzere 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış ve Mesut Özil o turnuvanın en iyi oyuncularından biri olmuştu.
İşte Nico Rosberg'in Mesut Özil için yaptığı o paylaşım;
(Yeni Şafak)
Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor
Sevinçten kabusa!
Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı
En seksi transfer!
Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!
İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı
Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum