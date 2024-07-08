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Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı! Sosyal medya hesabından zehir zemberek paylaşım...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.07.2024 19:48
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Nicolas Anelka, Central Hospital Ümraniyespor'daki üst yönetici (CEO) görevinden ayrıldı. Anelka, sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı! Sosyal medya hesabından zehir zemberek paylaşım...

Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Anelka, kulübün "kötü" yönetildiği yorumunu yaptı.

Nicolas Anelka, futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus, Fenerbahçe takımlarında forma giydi.

"KENDİ SEVİYENİZDE ÇALIŞMANIZA İZİN VERİYORUM..."

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Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

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Ümraniyespor
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