Nicole Kidman: Normal İnsanlar'ın seks sahneleri mükemmeldi

Gözleri Tamamen Kapalı ve Big Little Lies'deki seks sahneleriyle çok konuşulan Nicole Kidman The Undoing dizisiyle ekrana döndü. Seks sahnelerindeki cesaretiyle ve hiçbir şeye hayır dememesiyle konuşulan Kidman çekimlerden sonra "aşağılanmış" ve "utanmış" hissettiğini ifade etti.

Kidman Big Little Lies'deki sahnelerle ilgili "Eve gittiğimde utanırdım. Ve bunlar Celeste'nin sahip olduğu duygularla aynı. Ama bunu yapmak istiyordum çünkü rol için önemli olan buydu.

Kendimi çok açık ve savunmasız hissettim ve bazen derinden aşağılanmış hissettim. Orada uzanıyordum, yarı yırtık iç çamaşırlarıyla ağlıyordum.

Yedinci bölümde sahneleri çekerken banyoda yerde yattığımızı hatırlıyorum ve çekimler arasında ayağa kalkmazdım. Orada uzanıyordum, yarı yırtık iç çamaşırlarıyla ağlıyordum" dedi.

Cesur sahnelerle çok konuşulan Nicole Kidman ise en çok Normal İnsanlar dizisindeki seks sahnelerini beğenmiş. Kidman açıklamasında "Normal İnsanlar'da çok fazla cinsellik var, ancak her iki oyuncu da kendilerini çok güvende hissetti ve gerçekten samimi şeyler yapabildiler. Mükemmel bir işti" dedi.

Nicole Kidman son günlerde Hugh Grant ile başrol oynadığı HBO dizisi "The Undoing" ile gündemde... Başarılı bir terapistin korkunç bir cinayet sonucu alt üst olan hayatına odaklanan dizi gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

