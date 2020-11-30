MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nicole Kidman: Normal İnsanlar'ın seks sahneleri mükemmeldi

Nicole Kidman: Normal İnsanlar'ın seks sahneleri mükemmeldi

30.11.2020 07:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nicole Kidman: Normal İnsanlar'ın seks sahneleri mükemmeldi

The Undoing dizisiyle ekranlara dönen ve beğeni toplayan Nicole Kidman, Normal İnsanlar dizisinin çok konuşulan seks sahnelerini beğendiğini açıkladı.

Gözleri Tamamen Kapalı ve Big Little Lies'deki seks sahneleriyle çok konuşulan Nicole Kidman The Undoing dizisiyle ekrana döndü. Seks sahnelerindeki cesaretiyle ve hiçbir şeye hayır dememesiyle konuşulan Kidman çekimlerden sonra "aşağılanmış" ve "utanmış" hissettiğini ifade etti.

Kidman Big Little Lies'deki sahnelerle ilgili "Eve gittiğimde utanırdım. Ve bunlar Celeste'nin sahip olduğu duygularla aynı. Ama bunu yapmak istiyordum çünkü rol için önemli olan buydu.

phicpyiego2qbwe

Kendimi çok açık ve savunmasız hissettim ve bazen derinden aşağılanmış hissettim. Orada uzanıyordum, yarı yırtık iç çamaşırlarıyla ağlıyordum.

The Undoing dizisine Matilda De Angelis damga vurdu! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'The Undoing dizisine Matilda De Angelis damga vurdu! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Yedinci bölümde sahneleri çekerken banyoda yerde yattığımızı hatırlıyorum ve çekimler arasında ayağa kalkmazdım. Orada uzanıyordum, yarı yırtık iç çamaşırlarıyla ağlıyordum" dedi.

Normal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği diziNormal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği dizi

Cesur sahnelerle çok konuşulan Nicole Kidman ise en çok Normal İnsanlar dizisindeki seks sahnelerini beğenmiş. Kidman açıklamasında "Normal İnsanlar'da çok fazla cinsellik var, ancak her iki oyuncu da kendilerini çok güvende hissetti ve gerçekten samimi şeyler yapabildiler. Mükemmel bir işti" dedi.

Nicole Kidman son günlerde Hugh Grant ile başrol oynadığı HBO dizisi "The Undoing" ile gündemde... Başarılı bir terapistin korkunç bir cinayet sonucu alt üst olan hayatına odaklanan dizi gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedinMasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

İlginizi Çekebilir

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Diğer Haberler

Zeynep Sever Demirel yine saç rengini değiştirdi! 'Yaptım oldu'

Bir imaj değişikliği daha! Şaşırttı

MasterChef Uğur diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğulan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'den veda açıklaması: Çok utanıyorum

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 29 Kasım MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye Annem şarkısıyla İbrahim Tatlıses'i ağlattı

Tatlıses'in duygusal anları! Gözyaşlarına boğuldu

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

Ünlü çiftin 40. yıl kutlaması!

Oktay Kaynarca: Yurt dışından özel bir alet getirdik

Korona önlemi! "Özel alet getirdik"

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.