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The Undoing dizisine Matilda De Angelis damga vurdu! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

26.11.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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The Undoing dizisine Matilda De Angelis damga vurdu! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

HBO'nun yeni dizisi The Undoing büyük ilgi gördü! Nicole Kidman ve Hugh Grant'in başrolde olduğu dizide genç oyuncu Matilda De Angelis cesur sahneleriyle dikkat çekti. Matilda De Angelis çıplak haliyle olay oldu.

"The Undoing", HBO için bir reyting başarısı olmaya devam ediyor. Mini dizi yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düştü.

Dizide Matilda De Angelis cesur sahneleriyle dikkat çekti. Genç oyuncu dizi için çırılçıplak sahnelerde rol aldı. Bu halleriyle sosyal medyada gündem oldu. Angelis dizi için çıplak olmaktan çekinmedi.

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Aynı zamanda dizide Nicole Kidman'ı öperek de dikkat çeken 25 yaşındaki Matilda de Angelis, başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı. Genç oyuncu yaptığı bir açıklamada "Nicole'u öpmek, korktuğum şeylerin en küçüğüydü. İyi öpüştüğümü biliyorum, bu yüzden bunu umursamıyorum" dedi.

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“The Undoing”, Nicole Kidman ve Hugh Grant'in Grace ve Jonathan Fraser'ı canlandırdığı, altı bölümlük bir mini dizi. Hikaye, başarılı bir terapist olan Grace Sachs'ın hayatına odaklanıyor.

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Mutlu bir evlilik süren Grace'in hayatı vahşi bir kazanın ardından kocasının kaybolmasıyla kabusa döner. Bu durum karşısında dehşete düşen Grace, yeni bir hayat kurmalı ve çocuğu için ayakta kalmayı başarmalıdır.

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