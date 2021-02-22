YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Nida Beyoğlu Arslan: “Hammadde zamları nedeniyle bant altın değerine yükseldi”

Nida Beyoğlu Arslan: “Hammadde zamları nedeniyle bant altın değerine yükseldi”

22.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nida Beyoğlu Arslan: “Hammadde zamları nedeniyle bant altın değerine yükseldi”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, hammaddede yaşanan zamlar nedeniyle bantın altın değerine yükseldiğini söyledi.Bant sektörü temsilcileri hammaddede yaşanan zam artışlarından yana dertli.

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, hammaddede yaşanan zamlar nedeniyle bantın altın değerine yükseldiğini söyledi.
Bant sektörü temsilcileri hammaddede yaşanan zam artışlarından yana dertli. Bantın altın değerini taşıdığını, mart ayında tekrar zam yapılacağını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Hammadde grubunda hem temin etme hem de zam artışları devam etmekte. Doların kur dengesizliğinden kaynaklı olarak hammaddeye yatırım yapan kazanıyor. Şu anda hammadde altın değerini taşıyor. Bu kriz ortamında zam artışlarını müşterilerimize minimum seviyede yansıtıyoruz. Sadece bant sektöründe değil, tüm sektörlerde dünya çapında bir kriz var. Kimyasal tedarikinde de ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Biz piyasa gidişatını öngörerek bağlantılarımızı yaptık. Fakat üretimin devam etmesi, daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek açısından yapılan zam artışlarında düzenleme talep ediyoruz" dedi.
Zamları müşterilerine minimum seviyede yansıttıklarını ve tüketiciyi bu şekilde desteklediklerini de dile getiren Arslan, "Zamlar doğal olarak bizi etkilediği kadar tüketiciyi de etkiliyor. Bu sebepten kaynaklı olarak yapılan zamları en az seviyede tüketiciye yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Bu da haliyle işletmeyi olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.

"İstikrarlı üretim anlayışımız devam edecek"
Bant sektörünün öncü kuruluşlarından olan BonaBant, yeni yatırımları ile birlikte üretim kapasitesini her geçen gün artırıyor. İstikrarlı üretim için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Arslan, "Ülkenin kalkınması için üretim birinci önceliktir. Her ne kadar bizi etkileyen olumsuz koşullar vuku bulsa da bizler istikrarlı üretime devam edeceğiz. Bunun için de üreticinin desteklenmesi gerekiyor. BonaBant kabuğuna sığmayan bir marka haline geldi. Hem Türkiye’de hem de dış pazarda kendimizi kanıtladık. Yakaladığımız bu ivmeyi iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey; üreticinin önünün açılmasıdır" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:15
Öğle
13:00
İkindi
16:06
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Kösel Eczanesi
Akdeniz
Kösel Eczanesi
Akdeniz
Kösel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Vali Su: “Vergi vermek vatandaşlık görevidir”

Vali Su: “Vergi vermek vatandaşlık görevidir”

Tarsus Belediyesi, 1 milyon Tarsus Kıvırcığı fidesini ücretsiz dağıtacak

Tarsus Belediyesi, 1 milyon Tarsus Kıvırcığı fidesini ücretsiz dağıtacak

Jandarmadan okul kütüphanesine kitap

Jandarmadan okul kütüphanesine kitap

2 günde bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

2 günde bin 523 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı

Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı

Karacailyas mesire alanı yenileniyor

Karacailyas mesire alanı yenileniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.