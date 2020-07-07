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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaları yerinde inceledi

NİĞDE HABERLERİ  | 07.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sabahın erken saatlerinde incelemelerde bulundu.Niğde’nin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışan tüm personellere kolaylık diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sabahın erken saatlerinde incelemelerde bulundu.
Niğde’nin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışan tüm personellere kolaylık diledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin dört bir yanında çalışmaların devam ettiği, şehri güzelleştirmek adına en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını da ifade etti. Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Niğde Belediyesi çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in her mahallenin öncelik arz eden çalışmalarıyla hizmete başlanacağı talimatı kapsamında İlhanlı Mahallesi’nde parke, Bor Caddesi’nde bazalt, Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde peyzaj ve kanalizasyon çalışmaları yapılıyor. Sabah saatlerinde çalışmaların yapıldığı mahallelere gelen Başkan Özdemir, çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Özdemir incelemelerde bulunurken çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı ardından belediye personeline kolaylıklar diledi.
Yapılan incelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, yaz döneminin başlamasıyla birlikte korona virüs sürecinden sonra saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Başkan Özdemir, "Vatandaşlarımızın talepleri önceliğimiz. Amacımız güzel ve düzenli bir Niğde. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. Niğde Belediyesi olarak, inşallah şehrimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Merkez
Sarısaç Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
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