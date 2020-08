Niğde Belediye Başkanı Özdemir:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni istihdam alanları açılacak, binlerce kişiye yeni iş kapısı sağlayacak Niğde 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin müjdesini verdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nin her açıdan Niğde’ye değer katacağını dile getiren Başkan Emrah Özdemir büyükşehir olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Niğde’ye kazandırılan her bir yatırımın şehrin parlak geleceğine önemli ölçüde katkılar sunacağını vurgulayan Özdemir yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi’nden bahsetti. Başkan Özdemir; “OSB’ nin kurulması için, Niğde Merkez Hıdırlık Mevkiinde çıkartılan ve Türkiye’nin en kaliteli ve en büyük rezerv alanı bulunan kalsit madeninin sadece hammadde olarak satılmasının yanında katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi, bu hammaddeyi kullanarak imalat yapan sektörlerin burada yatırım yapmalarının önünün açılması, İlimizde yoğun olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlenerek daha yüksek katma değerli ürünler haline getirebilecek tesisler için uygun yatırım ortamı oluşturulması ve İlimizin ileride çıkabilecek OSB ihtiyacını karşılayabilmek amaçları ile çalışmalar başlatılmıştır. İlimizde yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile tarım ve maden sektörünün gelişmesinin yanı sıra ekonomik ve teknolojik açıdan da ilimizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Niğde 3. Organize sanayi Bölgesi projesini en kısa sürede hayata geçireceklerini belirten Başkan Özdemir açıklamasını şu sözlerle noktaladı.’’ Seçim döneminde çaldığımız her kapıda sözünü verdiğimiz “3. Organize Sanayi Bölgesi” projemizin müjdesini veriyoruz. Konaklı bölgemizden yükselecek ve şehrimize birçok yönden katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgemizin Bakanlık izinlerini alarak bütün çalışmalarda sona geldik. Süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, Kurum Müdürlerimize, Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkürü bir borç biliyorum. 3. OSB’miz yatırımcılara, vatandaşlarımıza ve İlimize hayırlı uğurlu olsun”