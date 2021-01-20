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Niğde Belediye Başkanı Özdemir Okçuluk Kursunu Ziyaret Etti

20.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir Okçuluk Kursunu Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün açmış olduğu okçuluk kursunu ziyaret etti.Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte kursu gezen Belediye Başkanı Emrah Özdemir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kursta öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ederek öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün açmış olduğu okçuluk kursunu ziyaret etti.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte kursu gezen Belediye Başkanı Emrah Özdemir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kursta öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ederek öğrencilere satranç takımı hediye etti. Okçuluğun Türk kültürünün çok önemli bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Özdemir; "Okçuluk spor olmanın ötesinde en önemli geleneksel spor dallarımızdan birisi. Biz de belediye olarak hem kursların çeşitliliğini arttırmak hem de herkesin bu kurslardan faydalanmasını sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapacağız. Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.
Başkan Özdemir Okçuluk Kursu’nun ardından EBA Destek sınıfını da ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

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