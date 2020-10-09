YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

NİĞDE HABERLERİ  | 09.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı veya internet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için Millet Kıraathanesi ve gençlik merkezlerinde EBA sınıfı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler, Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde Belediye tarafından kurulan EBA sınıflarından ücretsiz yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitim adına üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrencilerin derslerini takip etmekte sıkıntı yaşadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğrenci kardeşlerimizin bu sıkıntısını gidermek adına Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde EBA sınıfı oluşturarak kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Sınıflarımız ilk günden büyük ilgi gördü. Maskelerini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için merkezlerimizin girişlerinde maskeleri hazır bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil ve el dezenfektanı da mevcut. Öğrencilerimizi birbirine 2 metre uzaklıktaki bilgisayarlara oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin ardından dezenfekte ederek daha sonra gelecek öğrencilere hazır hale getiriyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

Niğde Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:34
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Niğde Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi
Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.