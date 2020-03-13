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Niğde Belediyesi ve ASELSAN Arasında İş Birliği

NİĞDE HABERLERİ  | 13.03.2020 09:06 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi ile Aselsan arasında ‘Akıllı Şehir Yönetim Merkezi ve Akıllı Şehir Uygulamaları’na Yönelik Protokol’ imzalandı.Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında uygulamalar geliştiren ASELSAN ile Niğde Belediyesi arasında ‘Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.Düzenlenen imza programına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN yöneticileri katıldı.Niğde yeniliklerin kenti olacağını dile getiren Özdemir; “Hep söyledik ve söyleyeceğiz.

Niğde Belediyesi ve ASELSAN Arasında İş Birliği

Niğde Belediyesi ile Aselsan arasında ‘Akıllı Şehir Yönetim Merkezi ve Akıllı Şehir Uygulamaları’na Yönelik Protokol’ imzalandı.
Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında uygulamalar geliştiren ASELSAN ile Niğde Belediyesi arasında ‘Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Düzenlenen imza programına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN yöneticileri katıldı.
Niğde yeniliklerin kenti olacağını dile getiren Özdemir; “Hep söyledik ve söyleyeceğiz. Niğde ilklerin ve yeniliklerin kenti olacak. Önümüzdeki günlerde kısa orta ve uzun dönemli Aselsan ile bir süreci hayata geçireceğiz. İnsana dokunan, hayatını kolaylaştıran, Niğde’de yaşamı keyfe dönüştüren her alanda iletişim ve bilişim çözümleri ile öne çıkan bir kent kimliği Niğde’de olacak. Bu projelerimizin birinci önceliği vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak olacak. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak adına bu çerçevede ne gerekirse projemizin içerisinde yer alacak. İkinci amacımız ve prensibimiz Niğde’mizi İç Anadolu’da teknoloji merkezi yapıp Türkiye’deki diğer illere rol model yapabilmek, bu doğrultuda biz yola çıktık. Tabii bu projemizi gerçekleştirirken belediyenin ve vatandaşımızın cebinden tek kuruş çıkmaması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Hatta ilerleyen zamanda hem belediyemize bu projemizle gelir elde edeceğiz hem vatandaşlarımıza ve şehrimize daha çok kalite getireceğiz. Hem vatandaşımızın hem belediyemizin kazanacağı bir proje olacak. Cumhurbaşkanımızın her bir sözünü çok önemsiyor, devletin parasıyla herkes iş yapar önemli olan devletin parasını kullanmadan iş yapmak bu doğrultuda çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.
İmza programı ziyaretimiz kapsamında bizlere ev sahipliği yapan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’e, Aselsan Yöneticilerine ve bizlere destekleri esirgemeyen Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu’na, Niğde Milletvekillerimiz Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile şehrimiz için canla başla çalışan isimlerini sayamadığım herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Niğde Belediyesi ve ASELSAN Arasında İş Birliği

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