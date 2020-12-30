Niğde Belediyesinde en düşük maaş net 3 bin 830 TL oldu

Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı arasında geçen yıl sonu zam görüşmeleri neticelendi.

Belediye bünyesinde çalışan personelin en düşük maaşı 3 Bin 830 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretin NET 2 Bin 825TL olarak açıklanmasının hemen ardından Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin beklediği haberi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir duyurdu.

Hizmet İş Sendikası başkanıyla görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada bu kentin gelişmesinde, değişmesinde alın teri olan işçileri unutmadıklarını söyleyen Başkan Özdemir; “Niğde Belediyesi olarak en uzak mahallemizden, en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Çünkü bizim amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti verebilmek. Bunu da işçilerimizin özverili çalışmaları ile yapıyoruz. Biz belediyemizde çalışan bütün çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla personelimizin ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması bizim belediye olarak görevlerimiz arasında. Bizler, bu kentin gelişmesi için çalışma arkadaşlarımızla iş ve güç birliği yapıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir belediye başkanı olarak belediyemiz bünyesinde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 3 Bin 830 TL olacak şekilde görüşmelerimizi sonlandırdık. İşçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Görüşmeler sonrasında Niğde Belediye personelleri ile birlikte Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel ise; “ Görüşmelerimizin olumlu sonuçlanmasında büyük emeği olan Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir’e şahsım, sendikam ve üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bir kez daha emekçiden yana olduğunu bu zamla bize göstermiş oldu. İşçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

