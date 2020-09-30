Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’

Niğde belediyesi, uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için anlamlı bir bağış kampanyası başlattı.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz erişebilmesi adına ’EBA Destek Noktaları’ oluşturuyor. Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde öğrencilere hizmet verecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuya ilişkin açıklamasında; "Geçtiğimiz hafta başlattığımız bir kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. Malum pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte çocuklarımız uzaktan eğitim sistemine geçmiş bulunmakta. Uzaktan eğitimden maalesef faydalanamayan çocuklarımız var. Onlara destek olmak adına tablet desteği kampanyamızı hayata geçirerek yeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öğrencilerimize verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Bu projemizle uzaktan eğitim için tablete ihtiyacı olan öğrencilerimizin yardımseverlerimiz ve belediyemiz işbirliği ile ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet dağıtacağız. Tabletlerin büyük bir kısmını bizler Niğde Belediyesi olarak karşılıyoruz. Sizlerin desteğini hem daha çok çocuğumuza ulaşmak hem de çocuklarımıza zor günde bu milletin nasıl birbirine destek olacağını göstermek ve onlara örnek olmak adına çok önemsiyoruz" dedi

Geleceğimizin emaneti ve teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vereceğini belirten Başkan Özdemir; "Tablet desteğine ek olarak internete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimiz için EBA Sınıfları oluşturuyoruz. Sınıflarımız ilk aşamada Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde öğrencilerimize hizmet verecek. Çocuklarımızın imkânsızlıklar sebebiyle eğitimden geri kalmaması için Niğde Belediyesi olarak duyarsız kalmadık, biz bundan sonraki süreçte de eğitime her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci tedbirlerle atlatarak en kısa zamanda onların okullarına kavuşacağına inanıyor eğitim sürecinin ve kampanyamızın çocuklara hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

