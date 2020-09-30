YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’

Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’

NİĞDE HABERLERİ  | 30.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Niğde belediyesi, uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için anlamlı bir bağış kampanyası başlattı.Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz erişebilmesi adına ’EBA Destek Noktaları’ oluşturuyor.

Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’

Niğde belediyesi, uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için anlamlı bir bağış kampanyası başlattı.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz erişebilmesi adına ’EBA Destek Noktaları’ oluşturuyor. Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde öğrencilere hizmet verecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuya ilişkin açıklamasında; "Geçtiğimiz hafta başlattığımız bir kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. Malum pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte çocuklarımız uzaktan eğitim sistemine geçmiş bulunmakta. Uzaktan eğitimden maalesef faydalanamayan çocuklarımız var. Onlara destek olmak adına tablet desteği kampanyamızı hayata geçirerek yeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öğrencilerimize verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Bu projemizle uzaktan eğitim için tablete ihtiyacı olan öğrencilerimizin yardımseverlerimiz ve belediyemiz işbirliği ile ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet dağıtacağız. Tabletlerin büyük bir kısmını bizler Niğde Belediyesi olarak karşılıyoruz. Sizlerin desteğini hem daha çok çocuğumuza ulaşmak hem de çocuklarımıza zor günde bu milletin nasıl birbirine destek olacağını göstermek ve onlara örnek olmak adına çok önemsiyoruz" dedi
Geleceğimizin emaneti ve teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vereceğini belirten Başkan Özdemir; "Tablet desteğine ek olarak internete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimiz için EBA Sınıfları oluşturuyoruz. Sınıflarımız ilk aşamada Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde öğrencilerimize hizmet verecek. Çocuklarımızın imkânsızlıklar sebebiyle eğitimden geri kalmaması için Niğde Belediyesi olarak duyarsız kalmadık, biz bundan sonraki süreçte de eğitime her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci tedbirlerle atlatarak en kısa zamanda onların okullarına kavuşacağına inanıyor eğitim sürecinin ve kampanyamızın çocuklara hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Niğde Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:36
İkindi
15:56
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Niğde Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Aylın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Çocuk Gelişimi Uzmanından Ailelere Uyarı
Kirazcı İle Kemerhisar Değişiyor
Kirazcı İle Kemerhisar Değişiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.