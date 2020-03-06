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Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu

NİĞDE HABERLERİ  | 06.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile mahalle toplantısında buluştu.Kale Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile mahalle toplantısında buluştu.
Kale Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı. Mahalle sakinleri ise mahallede asayiş olaylarının engellenmesinden dolayı Emniyet Müdürü ve polis teşkilatına teşekkür etti. Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahallelerde bekçilerin rutin görevlerinin devam ettiğini belirterek, ek tedbirlerle mahallelerde huzuru sağlayacaklarını söyledi.
Toplantıda Kale Mahallesi Muhtarı Yusuf Efe Er ve Alaaddin mahallesi Muhtarı Yılmaz Adıgüzel, mahalle ile ilgili sorunları anlattı.

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