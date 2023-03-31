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Niğde protokolü, yurtlarda kalan depremzedeler ile iftar yaptı

31.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de protokol üyeleri, Sultan 2. Kılıçarslan Yurdu’nda kalan depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Niğde protokolü, yurtlarda kalan depremzedeler ile iftar yaptı

Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde’de yaklaşık 2 bin kişinin misafir edildiği yurtta afetzedelerle oruç açtı. Türkdamar ve Özdemir, masaları gezerek depremzedelerle sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Başkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Onları ne kadar mutlu edebilirsek, çocuklarda bir tebessüm oluşturabilirsek hepimiz için ne mutlu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Kredi ve Yurtlar Kurumu sorumlularımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam var. Zaten depremzedeler de buradaki durumlarından çok memnun" dedi.

Hatay’dan gelen depremzede Zinhar Tambar da kötü günler yaşadıklarını, yurtlarda kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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