Niğde ve Kırıkkale'de vatandaşlar açık alanda maske takmayı sürdürdü

NİĞDE (AA) - Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık alanda kalkmasına rağmen Niğde ve Kırıkkale'de vatandaşların önemli bölümünün maske takmayı sürdürdüğü gözlendi.

Aşılanma oranının yüzde 75 olduğu Niğde'de Yeni Çarşı, Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi gibi açık alanlarda bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı, kapalı alanlarda ise maske kuralına uyulduğu görüldü.

Bunun yanında bazı vatandaşlar da tedbir amaçlı açık alanda maske takmayı sürdürdü.

Açık alanda maske takmayan Mücahit Gül, AA muhabirine, uygulamayı yerinde bulduğunu belirtti.

Vatandaşların uzun zamandır her yerde maske taktığını aktaran Gül, "Maske çok sıkıyordu. Bu uygulama çok iyi oldu. Dışarıda bundan sonra daha rahat nefes alacağız. Kapalı alanda maske kullanımının devam etmesi güzel, tedbiri elden bırakmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Nevzat Yılmaz da maske takmaktan sıkıldığını anlatarak, açık alanda zorunluluğun kaldırılmasının iyi olduğunu aktardı.

Açık alanda maske takmaya devam eden Mehmet Akgündüz de maskeyi, alışkanlık ve kendini daha güvenli hissettiği için taktığını dile getirdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de kentin kalabalık noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Caddesi'nde birçok vatandaşın maske takmayı sürdürdüğü görüldü.

Vatandaşlardan Lütfü Ateş, AA muhabirine, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır sürekli maske taktığını belirten Ateş, "Artık biraz daha rahat edeceğiz. HES kodunun kalmasına da çok sevindik. Daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Maske takma zorunluluğu bitti ama yine de tedbiri de elden bırakmamak lazım. Çünkü hastalık hala devam ediyor. Elimizden geldiği kadar hijyen ve mesafeye de dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

