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Niğde’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

10.11.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Niğde’de düzenlenen törenle anıldı.

Niğde Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Vali Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan törende saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti. Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 23 Nisan Havacılar Ortaokulu Müdürü Erkan Polat yaparken öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylendi.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde Atatürk temalı fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

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