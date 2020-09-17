YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Niğde’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

NİĞDE HABERLERİ  | 17.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Niğde’de baygın halde bulunan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay Dere Mahallesi’nde meydana geldi.E.O.’yu baygın halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.Genç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk aciline getirildi.

Niğde’de baygın halde bulunan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Dere Mahallesi’nde meydana geldi.
E.O.’yu baygın halde bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Genç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk aciline getirildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Yapılan ön otopside vücudunda her hangi bir kesici alet izine rastlanılmadı. Gencin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Niğde Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:41
İkindi
16:10
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Niğde Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Neslihan Eczanesi
Merkez
Özer Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.