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Niğde’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

NİĞDE HABERLERİ  | 11.11.2020 14:13 | Son Güncelleme

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Niğde’de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, tüm ülkede olduğu gibi Niğde’de kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirterek bu yıl sonuna kadar 500 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Niğde’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Niğde’de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, tüm ülkede olduğu gibi Niğde’de kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirterek bu yıl sonuna kadar 500 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi. Vali Şimşek: “Bu yıl içerisinde de yaklaşık 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kampanyayı, pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışarak bizlere nefes olan sağlık çalışanlarına adıyoruz. Kampanyayla bir taraftan orman varlığımızı artıyoruz, diğer taraftan da gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılıyoruz. Niğde yüzde 8’lik oranla maalesef orman varlığı bakımından zayıf bir il. Bu nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve diğer protokol üyeleri, Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2 bin 500 fidan dikti.
Öten yandan, Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yaklaşık bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Niğde’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

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