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Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

AA AA
26.04.2024 09:33
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Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Bor ve Altunhisar ilçeleri sınırlarında bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1105,8 ile 4310,28 hektar, tahmini bedelleri ise 814 bin 176 lira ve 3 milyon 121 bin 401 arasında değişen arama sahalarının ihalesi, 29 Mayıs Çarşamba saat 11.00, 11.03 ve 11.05'te İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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