Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda mahsur kalan kedi yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şah Süleyman Mahallesi Uygur Sokak'taki binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye personeli, havalandırma borusunun kapağını açarak, kedi yavrusunu 2 gündür mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Görevliler, sağlık durumu iyi olan yavruya mama ve su verdi.



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