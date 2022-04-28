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Niğde'de arıcılara 108 ton toz şeker dağıtıldı

28.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de arıcılara 108 ton toz şeker dağıtıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 327 arı yetiştiricisine 108 ton toz şeker desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinali Mahallesi pazartesi pazarında düzenlenen törende, ilkbaharda yeterli polen oluşumuna kadar geçen dönemde arı ölümlerini engellemek amacıyla Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine 108 ton toz şeker dağıtıldı.

Böylelikle kent genelindeki 327 üreticiye kovan başına 2,4 kilogram şeker desteğinde bulunuldu.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

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