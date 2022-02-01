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Niğde'de bakır kablo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

01.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bakır kablo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bakır kablo üreten bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bakır kablo imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi.

Plastik malzemeler ile dış kaplamanın tutuştuğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında fabrikada hasar oluştu.

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