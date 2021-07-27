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Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu

27.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bir çocuk gölette boğuldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ulukışla ilçesi Hüsniye köyünde sulama göletine giren M.E.K'nin gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, M.E.K'nin cesedine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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