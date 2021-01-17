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Niğde'de hayvan otlatma kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

17.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Niğde'de hayvan otlatma kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, husumetli iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.G, ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğlu Mücahit Öner'e ateş etti.

Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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