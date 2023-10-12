Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde Niğde merkez sorumluluk bölgesinde yasadışı kenevir ekimi yapan bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çift fan motorlu iklimlendirme sistemi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

