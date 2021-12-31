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Niğde'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin korumaya alındı

31.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin korumaya alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiftlik ilçesi Çardak köyünde devriye gezen ekipler, yaralı buldukları şahini, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlilerine ulaştırdı.

Su ve yiyecek verilen şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

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