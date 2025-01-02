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  4. Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

AA AA
02.01.2025 14:30
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen O.Ş.D'yi bulmak için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin katıldığı aramada sonuç alınamayınca, göletteki suyun tahliye edilmesine karar verildi.

Ekipler ve vatandaşların desteğiyle göletteki su boş alanlara tahliye ediliyor.

Çalışmalara, Niğde'den belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler destek veriyor.

Azatlı beldesinde 26 Aralık'ta O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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Niğde kayıp baraj

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