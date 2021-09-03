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Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

03.09.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi kara yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

Kazada yaralanan Aytaş ve Özkul, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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trafik kazası Niğde

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