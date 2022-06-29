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Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

M.K. idaresindeki 38 VP 282 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Höyük mevkisinde Suriye uyruklu Sellum Neşmi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Neşmi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan M.K. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Niğde

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