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Niğde’de "Pandemi ile Değişen Dünyam" Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi

05.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi ve dereceye giren resimler sergilendi.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sanat Galerisinde düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle dünyanın değiştiğini söyledi.Değişen dünyanın sağlıklı günlerde unutulacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Üniversitemizle tarihe not düşmek istedik.

Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi ve dereceye giren resimler sergilendi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sanat Galerisinde düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle dünyanın değiştiğini söyledi.
Değişen dünyanın sağlıklı günlerde unutulacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Üniversitemizle tarihe not düşmek istedik. Bu organizasyonların ilki. 15 Temmuz’da da uluslararası bir organizasyon yapacağız. Salgın sürecinde evde olan hem sanatkarlarımıza hem de öğrencilerimize farklı bir etkinlik olmasını istedik. Bu özel günü de ödül töreniyle süslemek istedik. Başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir başlangıç. Bundan sonra çok daha güzel etkinliklerle sizlerle bir arada olacağız. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum, saygılar sunuyorum."
Yarışmada, ilkokul kategorisinde Musab Göktaş birinci, Asya Kiraz ikinci, Almina Demirdilek üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde Emine Sude Yüksel birinci, Melis Karakuş ikinci, Aysu Melodi Ayasun üçüncü oldu. Lise kategorisinde Rümeysa Bozbey birinci, Emine Nur Kendirli ikinci, Ayşenaz Tuna üçüncü oldu. Yetişkin kategorisinde ise Nazlı Zahide Sil birinci, Melis Balaban ikinci, Hazal Köylü üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra sergi açılışı yapıldı.
Törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

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