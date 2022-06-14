Niğde'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de sağanak trafiği olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Niğde-Sazlıca kara yolunda çökme meydana geldi, Niğde-Adana kara yolunda ise heyelan oluştu.
Karayolları ekipleri, sürüklenen toprağı taşıyarak yolu ulaşıma açtı.
Niğde-Kayseri kara yolunda ise su birikintileri nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarla Ata Sanayi ve Toptancılar Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.
Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı ve çevre yolunda da su birikintisi yüzünden bazı araçlar mahsur kaldı.
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