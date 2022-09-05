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Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bilal Gül (67) idaresindeki 51 EK 320 plakalı traktör, merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) hayatını kaybetti.

Yaralanan S.A. (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Niğde traktör kaza

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