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Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü

22.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence mekanında S.B. (30) ve M.Ş. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.Ş, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan S.B, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Zanlı M.Ş, suç aletiyle gözaltına alındı.

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Gözaltı Niğde silahlı kavga tabanca

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