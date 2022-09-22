Niğde'de su kuyusuna düşen av köpeği kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen av köpeği, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Kiledere beldesinde ikamet eden T.Y, tarlasında yaklaşık 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen av köpeğini kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekibinden bir görevli halat yardımıyla kuyuya sarkıtılarak köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, yara almadan kurtarılan köpeği sahibine teslim etti.

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