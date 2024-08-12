YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

Niğde’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

İHA İHA
12.08.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 57 adet mermi, 66 adet senet, 140 bin meblağlı çek, 33 adet uyuşturucu madde içeren hap, 222 adet sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu yapan emniyet teşkilatını kutlayarak, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 12 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:47
Öğle
12:51
İkindi
16:38
Akşam
19:46
Yatsı
21:11
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.