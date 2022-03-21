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Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

21.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Niğde

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