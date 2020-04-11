YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

NİĞDE HABERLERİ  | 11.04.2020 18:46 | Son Güncelleme

Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yaşayan iki kardeş, bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Merkeze bağlı Bağlama beldesinde yaşayan Emine Gümüş, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olacağını bildirdi. Gümüş, eve gelen ekiplere, kampanyaya destek olmak için bin lira verdi.

Gümüş'ün torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş de (6), bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri bir miktar parayı kampanyaya bağışladı.

Yusuf Gümüş, parayı bisiklet almak için biriktirdiklerini belirterek, "Ama koronavirüs hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum." dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüş ailesine teşekkür ederek, "Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğdem teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Anahtar Kelimeler:
Bağış Bisiklet Destek Milli Dayanışma Kampanyası Niğde

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Niğde Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Niğde Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cıhan Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.