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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi

08.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bugün okullar, aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde aşırı rüzgar ve fırtınanın tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün her tür ve derecedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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