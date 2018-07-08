Nigel de Jong, Al Ahli'ye gidiyor!

Galatasaray'dan sonra Mainz kariyeri de kısa süren Nigel de Jong'un yeni takımı belli oldu. Ajax'a dönme ihtimali de konuşulan Nigel de Jong, Wesley Sneijder'in de forma giydiği Katar'ı tercih etti.
Katar ekiplerinden Al Ahli, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya vardı. Al Ahli SC, Nigel de Jong ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu Igor Tudor döneminde kadro dışı kalmış, devre arasında da Galatasaray'dan ayrılıp Mainz'a gitmişti. (Sporx)
Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu
Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Tanju Çolak Adana Demirspor'un Sportif Direktörü oldu!
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum