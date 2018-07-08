Nigel de Jong, Al Ahli'ye gidiyor!

Galatasaray'dan sonra Mainz kariyeri de kısa süren Nigel de Jong'un yeni takımı belli oldu. Ajax'a dönme ihtimali de konuşulan Nigel de Jong, Wesley Sneijder'in de forma giydiği Katar'ı tercih etti.

Katar ekiplerinden Al Ahli, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya vardı. Al Ahli SC, Nigel de Jong ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncu Igor Tudor döneminde kadro dışı kalmış, devre arasında da Galatasaray'dan ayrılıp Mainz'a gitmişti. (Sporx)

