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  4. Nigel Hayes-Davis, normal sezonun en iyi 5'ine seçildi

Nigel Hayes-Davis, normal sezonun en iyi 5'ine seçildi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 14:45
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THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i açıklandı. Fenerbahçe Beko'nun Amerikalı forveti Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Nigel Hayes-Davis, normal sezonun en iyi 5'ine seçildi

THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu. Başantrenörler (yüzde 35), takım kaptanları (yüzde 35), medya (yüzde 20) ve taraftarların (yüzde 10) oylarıyla seçilen sezonun en iyi 5'inde Fenerbahçe Beko forması giyen Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de yer aldı.

İSTATİSTİKLERİ

Hayes-Davis, bu sezon EuroLeague'de maç başına 16.8 sayı, 5.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i şu şekilde:

TJ Shorts (Paris Basket)
Kendrick Nunn (Panathinaikos)
Carsen Edwards (Bayern Münih)
Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)
Sasha Vezenkov (Olympiakos)

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Anahtar Kelimeler:
spor Basketbol
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