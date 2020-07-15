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Nigel Robertha, Galatasaray'a transfer olmak için takımından kaçtı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu belirtilen Nigel Robertha, kulübünü şoke eden bir tavır sergiledi. Genç golcü, transferinde sorun yaşamamak için Levski Sofya yönetimine son maçta oynamak istemediğini iletti ve bu tavır, oyuncunun Galatasaray ile anlaştığına dair yorumlandı.

Nigel Robertha, Galatasaray'a transfer olmak için takımından kaçtı!

Bulgaristan Ligi ekibi Levski Sofya'da forma giyen 22 yaşındaki golcü Nigel Robertha, kulübünü şoke eden bir talepte bulundu.Bulgar basınında yer alan habere göre 22'lik golcü, Levski Sofya ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunmasına karşın, apar topar ayrıldı. Bulgaristan basınında yer alan habere göre genç yıldız Galatasaray'a transfer olmak için takımdan kaçtığı iddia edildi.

GALATASARAY'A GİDİYOR İDDİASI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Türkiye'den bir menajer ile anlaştı ve bu menajer, oyuncuyu Galatasaray'a götürüyor.

KESİN DEĞİL, TÜRK KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

Öte yandan bu menajerin Türkiye'den bir çok takımla temasta bulunduğu, kariyerinin Türkiye'de devam etmesi için tüm şartları tamamladığı ancak imza için 1. önceliğini Galatasaray'a verdiği kaydedildi.

PLOVDIV MAÇINDA YOKTU

Öte yandan Nigel Robertha'nın, ligin son maçında (Lokomotiv Plovdiv) kendisini oynatmak isteyen Sofya yönetimini reddettiği ve oyuncunun, sakatlık riskinden dolayı oynamak istemediğini söylediği ifade edildi.

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