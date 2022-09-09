Nihal Candan'ın ceketi açınca ortaya bomba dekolte çıktı! Bahar Candan ablasının göğüslerini paylaştı

Katıldıkları İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan ve Bahar Candan yarışma sonrasında her yaptıklarıyla olay oluyor. Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çeken kardeşler son halleriyle olay oldu.

Bahar Candan ve Nihal Candan iş için bir araya geldi. Nihal Candan'ın ilginç tarzını ise kardeşi paylaştı.

Bir elbise giyen Nihal'ın göğüsleri adeta açıktı. O anları paylaşan Bahar Candan herkesi şoke etti.

Nihal Candan ise kendi sosyal medyasında önce üzerinde ceket olan pozları paylaştı sonra ise ceketi açıp göğüslerini sergiledi. O anlar sosyal medyada olay oldu.





