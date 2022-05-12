Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar damga vurdu! Kalçasını sergiledi...

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cesur paylaşımlarına imza atmaya devam ediyor. Instagram hesabından özel hayatı ve yaşam tarzıyla ilgili birçok paylaşımda bulunan Nihal Candan, spor yaparken vücudunu sergilediği videoları paylaştı. Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Her paylaşımı ayrı bir olay olan Nihal Candan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde göğüslerini elleriyle kapatarak pozlar paylaşan ünlü fenomen yine bir paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

SQUAD YAPTIĞI ANLAR DAMGA VURDU

Bu sefer Instagram'ın hikayeler kısmından mini şortuyla squad yaptığı anları paylaşan Nihal Candan, sosyal medyayı resmen salladı.

Düzgün fiziğiyle adeta göz kamaştıran güzel fenomenin özel hayatının yanı sıra sporunu da eksik etmediği görüldü.





