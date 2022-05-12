MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar damga vurdu! Kalçasını sergiledi...

Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar damga vurdu! Kalçasını sergiledi...

12.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Nihal Candan, dekolteli pozlarını sergilemeye devam ediyor. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve fenomen bir isim haline gelen Nihal Candan, kırmızı mini şortuyla squad yaptığı videoları paylaştı. Kalçasını sergileyen Nihal Candan düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar damga vurdu! Kalçasını sergiledi...

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cesur paylaşımlarına imza atmaya devam ediyor. Instagram hesabından özel hayatı ve yaşam tarzıyla ilgili birçok paylaşımda bulunan Nihal Candan, spor yaparken vücudunu sergilediği videoları paylaştı. Nihal Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

nihal candan2

Her paylaşımı ayrı bir olay olan Nihal Candan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde göğüslerini elleriyle kapatarak pozlar paylaşan ünlü fenomen yine bir paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

SQUAD YAPTIĞI ANLAR DAMGA VURDU

Bu sefer Instagram'ın hikayeler kısmından mini şortuyla squad yaptığı anları paylaşan Nihal Candan, sosyal medyayı resmen salladı.

nihal candan

Düzgün fiziğiyle adeta göz kamaştıran güzel fenomenin özel hayatının yanı sıra sporunu da eksik etmediği görüldü.

nihal candan1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağmur Ün'ün sevgilisi kimdir?Yağmur Ün'ün sevgilisi kimdir?
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kestiMehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti
Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi? Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?
Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

'Sahibe' olarak çalışıyor! Erkekleri aşağılayarak para kazanıyor

'Sahibe' olarak çalışıyor! Erkekleri aşağılayarak para kazanıyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.