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Nihal Candan'ın mini şortlu ve dekolteli paylaşımına yorum yağmuru! "Bayram şekeri"

02.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim isimli moda programı ile şöhrete kavuşan ve kardeşi Bahar Candan ile beraber adından çokça bahsettiren Nihal Candan, şimdilerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Paylaştığı dekolteli fotoğraflarıyla bilinen fenomen isimden bu defa minili paylaşım geldi.

Nihal Candan'ın mini şortlu ve dekolteli paylaşımına yorum yağmuru! "Bayram şekeri"

Sık sık gündemde yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Candan, geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla olay olmuştu.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçiye sahip olan isim, bu defa minili paylaşımıyla olay oldu.

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Gittiği restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşan Nihal Candan, paylaşımına ise "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu ekledi.

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Fenomen ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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DÜŞMEK ÜZERE OLAN HAVLUYLA POZ VERMİŞTİ

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Candan, geçtiğimiz günlerde üzerinden düşmek üzere olan bir havluyla poz vermiş ve bu pozuyla çok konuşulmuştu.

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Nihal Candan
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