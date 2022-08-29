Nihal Candan'ın 'namaz' yorumu tepki çekti! Spor yaparken...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve Survivor'a katılan Nihal Candan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çıplak pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Bahar Candan'ın ablası son paylaşımıyla olay oldu.

Yetişkinlere yönelik çıplak içeriklerin paylaşıldığı ücretli sosyal medya sitesi OnlyFans'ta modellik yapan Nihal Candan, spor salonunda çekildiği bir videosunu paylaştı.

Spor yaparken yaptığı hareketleri namazda yapılan hareketlere benzeten Nihal Candan, “Namazda yapılan hareketlere ne kadar benziyor değil mi?” diye takipçilerine sordu.

Nihal Candan'ın paylaşımına "Böyle şuursuzluk görmedim", "Aynen namazı hep bacak bacak üstüne atıp kılarız" yorumları yağdı.



