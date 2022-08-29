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Nihal Candan'ın 'namaz' yorumu tepki çekti! Spor yaparken...

29.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa taytı ve spor tişörtüyle spor yaptığı anları paylaşan Nihal Candan'ın yorumu sosyal medyada tepki çekti. Nihal Candan spor yaparken yaptığı hareketleri namazda yapılan hareketlere benzetti. Candan'ın hareketleri sosyal medyada paylaşılarak hem tepki aldı hem de dalga konusu oldu.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve Survivor'a katılan Nihal Candan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çıplak pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Bahar Candan'ın ablası son paylaşımıyla olay oldu.

Yetişkinlere yönelik çıplak içeriklerin paylaşıldığı ücretli sosyal medya sitesi OnlyFans'ta modellik yapan Nihal Candan, spor salonunda çekildiği bir videosunu paylaştı.

Spor yaparken yaptığı hareketleri namazda yapılan hareketlere benzeten Nihal Candan, “Namazda yapılan hareketlere ne kadar benziyor değil mi?” diye takipçilerine sordu.

Nihal Candan'ın paylaşımına "Böyle şuursuzluk görmedim", "Aynen namazı hep bacak bacak üstüne atıp kılarız" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan sosyal medya stil
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