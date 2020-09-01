Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy intihar girişiminde bulundu! Yoğun bakımda

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre; olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İintihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"GÜCÜNE GÜVENİYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nihal Candan, 4 gün önce sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak "Anılarımız için çok teşekkürler. Yenileri için dua ediyorum. Gücünü biliyorum, gücüne güveniyorum" dedi.

Candan'ın avukatı ise bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:





